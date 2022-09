Teresina terá incremento na frota de ônibus no domingo de eleição

No próximo domingo (02), 2,5 milhões de piauienses vão às urnas para escolher os governantes dos próximos quatro anos. O maior colégio eleitoral do Estado fica em Teresina, que possui 589.264 eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para garantir que o eleitor consiga chegar até seu local de votação, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) determinou que 75% da frota de ônibus da capital circule no dia da eleição.



Foto: Arquivo O Dia

Dos 250 veículos que compõem a frota vigente, 205 deverão circular no domingo (02). Por meio de nota, a Strans informou que os veículos serão distribuídos durante todo o dia pelos consórcios que operam o transporte público na capital em todas as zonas. Em geral aos domingos Teresina tem apenas 30% de sua frota nas ruas.

Votação em todo o Brasil vai seguir horário de Brasília

Conforme resolução do TSE, as urnas ficarão abertas das 08h às 17h em todo o Brasil e aquelas cidades que estiverem em fuso horário diferente deverão se adaptar ao horário de Brasília.

