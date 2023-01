Policiais que estimularem atos antidemocráticos serão punidos, diz Chico Lucas

Na manhã desta segunda-feira (09), o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, afirmou que agentes de segurança que forem identificados participando ou estimulando atos de violência ou atentados contra a democracia serão punidos através de processos administrativos disciplinares e serão afastados sumariamente das suas funções.



A afirmação do secretário faz referência a um grupo de policiais militares do Distrito Federal flagrado tirando fotos e comprando água enquanto manifestantes radicais invadiam e depredavam o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). A atuação da PM foi amplamente criticada por autoridades em todo o país.

Foto: Gabriel Paulino/Ccom

O secretário reiterou que, independente da opinião política, é dever dos agentes de segurança manter a ordem e a legalidade. Por isso, relatórios de inteligência serão encaminhados para as corregedorias para que as ações de quaisquer policiais envolvidos sejam apuradas.

“Todo cidadão tem o direito de ter uma opção política e de manifestar a sua opinião, mas enquanto servidor público e muito mais como servidor da segurança pública, os policiais militares e civis não podem pactuar com nenhum ato de violência, menos ainda atentar contra a democracia e o estado democrático de direito”, destacou.