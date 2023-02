Prefeita de Joca Marques cancela Carnaval após internação do avô

O Carnaval do município de Joca Marques, no interior do Piauí, foi suspenso devido problemas de saúde do avô da prefeita da cidade, Fabianna Franco (MDB). A medida da gestora gerou polêmica no município e dividiu opiniões de quem se programou pra ir à festa em Praça Pública.

"Devido à internação do meu querido avô nesta terça-feira (14), no Hospital HTI Sul em Teresina, informamos que o Carnaval de Joca Marques 2023 será suspenso. Contamos com a compreensão de todos!, informou a prefeita nas redes sociais.

Foto: Reprodução / Facebook

A conta oficial da Prefeitura de Joca Marques nas redes socais revolveu não relevar o motivo e comunicou somente que “por motivo de força maior” a festa deste ano de 2023 estava suspensa. O avô da prefeita, Geraldo Lopes Marques apresentou problema renais na últimas terça-feira (14) e foi levado a Teresina para tratamento.

LEIA TAMBÉM: Carnaval em Teresina: 8 blocos saem às ruas neste domingo (19); VEJA

O Carnaval de Joca Marques teria atrações musicais em Praça Pública com Régis do Pizeiro, Gleyson Cantor, Atração Musical, Dj Junior Mix, Javer Freitas e Marcelo do Arrocha.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no