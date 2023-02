Carnaval em Teresina: 8 blocos saem às ruas neste domingo (19); VEJA

O Carnaval em Teresina neste domingo (19) tem como opção os oito blocos que saem às ruas no centro e nos bairros da capital. Tem blocos tradicionais, como o Pinto da Morada, no bairro Morada do Sol, assim como grupos novos como o Lá Ele, na rua 24 de janeiro, na área central da cidade.

(Domingo 19/02)

PINTO DA MORADA – PRAÇA DA MORADA DO SOL – MORADA DO SOL

OS FULEIRAS – RUA MIN. PEDRO BORGES, 890 – TABULETA

PERNAMBUCO – AV. MIGUEL ROSA 1610 – CENTRO

BARÃO DE ITARARÉ – AV. PRINCIPAL DO DIRCEU – ITARARÉ

STOURADAS – PRAÇA DO LICEU – CENTRO

JACINTA FOLIA – Q136 C 36 – JACINTA ANDRADE

OS LOUCOS DA CODIPI – ASS. DOS MORADORES DA SANTA MARIA DA CODIPI

LÁ ELE – RUA 24 DE JANEIRO 149 – CENTRO

Na segunda (20) e terça (21) também tem bloco nas ruas de Teresina. Somente na segunda-feira estão programados 13 blocos, enquanto na terça-feira quatro atrações encerram a folia de momo na capital.

Veja a lista completa:

(Segunda 20/02)

VACA ATOLADA – RUA PADRE MARCOS EM FRENTE AO IATE CLUBE – MATINHA

PAÇOCA – AVENIDA PRINCIPAL DO SACI

SÓ FUXICO – QUADRA 7 – BAIRRO RENASCENÇA I

TORANDO BRITA – PRAÇA LISANDRO NOGUEIRA – CENTRO

PIAUÍ SAMBA – PRAÇA DO MONTE CASTELO

BLOCO ÁLCOOL – AV. NOÉ MENDES 7680 – TODOS OS SANTOS

SÓ ENCHENDO E DERRAMANDO – RUA TIO BENTES – PIÇARREIRA I

TAN DAN DAN – PRAÇA DEZESSEIS DE AGOSTO – SÃO CRISTÓVÃO

AI PAI, PARA – RUA AGNELO PEREIRA DA SILVA 2580 – SÃO JOÃO

RAPAZES ALEGRES – RUA SANTA LUZIA 1241 – CENTRO

OS BOLAS – DIRCEU II

KI LOUCURA – RUA PAULISTANA, 2576 – SÃO PEDRO

TAPIOCA – AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 2727 – FÁTIMA

(Terça 21/02)

COBRA FEST – RUA ENGENHEIRO SAMPAIO 268 – CABRAL

MIGUELÂNCIA – RUA 24 DE JANEIRO, 1014 – VERMELHA

MANOEL DA ROÇA – PI 112 – POVOADO TAPUIA

BATUKADA SUL – PRAÇA DO PROMORAR

