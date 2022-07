PRF deflagra Operação Férias Escolares no Piauí

As rodovias federais no Piauí terão atuação redobrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste mês de julho devido às férias escolares. Desde a última sexta-feira (01/07) a presença de agentes nas estradas está reforçada para orientação de trânsito em locais de maior fluxo de veículos e para coibir acidentes graves e de crimes. A operação segue até o dia 01 de agosto.

Segundo a PRF, ‘o mês de julho apresenta um aumento no fluxo de veículos devido às férias escolares, o que pode proporcionar risco à segurança no trânsito nas rodovias federais do estado’. A expectativa é que as rodovias apresentem maior tráfego na segunda quinzena do mês.

“Durante o período de operação, o foco será em ações para conter os acidentes relacionados, principalmente, ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e capacete e às ultrapassagens indevidas”, destacou a PRF.

As ações buscam conscientizar os motoristas sobre o seu papel para a redução de acidentes. O foco da atividade será nos comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos.

