Produtores projetam que safra de soja do Piauí deve crescer 10% em 2023

A safra de soja do Piauí deve crescer 10% neste ano de 2023. Isso é o que projeta os produtores da região Sul do Piauí. A expectativa da Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí (Aprosoja) é baseada na plantação da lavoura e na colheira que chegou ao quinto dia nesta sexta-feira (3).

“Ano passado já foi uma safra recorde, o Piauí vem nessa série histórica batendo recordes. E esse ano em particular está sendo fantástico, desde o início da plantação da lavoura até a fase da colheita que está se encaminhando e, se tudo der certo, acredito que a produção de soja no Piauí deve bater 10% a mais do que no ano passado”, disse Alzir Neto, presidente da Aprosoja.

Foto: Divulgação / Ccom

O governador Rafael Fonteles (PT) visitou nesta sexta-feira (3) colheita da soja da Fazenda Ipê, do grupo Insolo, localizada em Baixa Grande do Ribeiro, no Cerrado piauiense. “A cada ano a gente se surpreende mais com a melhoria da tecnologia, com o aumento da produtividade e da produção. E cada vez mais estamos nos aproximando do desenvolvimento industrial”, disse Rafael.

A soja é o produto de maior destaque na produção de grãos no Piauí, seguido do milho e do algodão. A soja representa 70% do volume de produtos exportados pelo Piauí, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE). O Piauí ocupa atualmente o 9º lugar entre os estados do Brasil em produção de grãos.

Foto: Divulgação / Ccom



O senador Marcelo Castro, que foi o relator do orçamento-geral da União para este ano, acompanhou o governador Rafael Fonteles na agenda e comentou sobre a infraestrutura na região do Cerrados. Para ele, até o final do ano todas as rodovias deverão estar asfaltadas na região.

“Nós temos aqui a estrada mais importante da região que é a PI 392, de mais de 200 km de extensão, que sai de Baixa Grande do Ribeiro e vai até Bom Jesus. Nela, o Governo do Estado já conclui cerca de 40 km. Nós já fizemos a licitação para mais 70Km e o que ficou faltando, eu – como relator do orçamento – vou disponibilizar o recurso”, afirmou o senador Marcelo Castro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no