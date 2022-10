Programação dos 200 anos do Piauí tem início nesta segunda (17)

As comemorações dos 200 anos do Dia do Piauí terão início nesta segunda-feira (17/10) com um Culto em Ação de Graça na Igreja de Deus Missionária, no Jóquei Clube, em Teresina, a partir das 18h30. A programação divulgada pelo Governo do Estado traz ainda solenidades de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença, nas cidades de Teresina e Parnaíba.

Terça-feira (18)

A governadora Regina Sousa participa da Cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, que será realizada na área de eventos do Porto das Barcas, em Parnaíba.

Quarta-feira (19)

Na data que marca a adesão do Piauí à Independência do Brasil, a chefe do Executivo estadual participa às 7h30 da Aposição de Corbelha de Flores no Monumento da Independência e Hasteamento das Bandeiras, na Praça da Graça, em Parnaíba. Logo em seguida acontece Te Deum Laudamus em Ação de Graças na Catedral de Nossa Senhora da Graça, em Parnaíba.

Em Teresina, acontece na parte da tarde Missa em Ação de Graças, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, e depois Cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Theatro 4 de Setembro.

