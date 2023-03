Projeto de Lei proíbe que pessoa condenada por maus-tratos tenha cargo público no Piauí

Um Projeto de Lei quer proibir que pessoas condenadas por maus-tratos aos animais exerçam função pública no Piauí. O PL é de autoria do deputado Oliveira Neto (PT) e foi apresentado em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Piauí na última quinta-feira (23).

De acordo com o parlamentar, o projeto é uma maneira de coibir efetivamente esse tipo de crime. “É inegável o clamor popular por um basta aos maus-tratos. Esta proposta representa uma possibilidade efetiva de punição àqueles que causem sofrimento a esses seres sencientes, coibindo qualquer conduta cruel contra espécies sob a tutela humana”, justifica o deputado.



(Foto: Assembleia Legislativa do Amapá)

O crime de maus-tratos a animais está previsto pelo Art. 32 da Lei nº 9.605/98 e tem detenção de três meses a um ano para qualquer tipo de animal e de dois a cinco anos para cães e gatos. Além da penalidade criminal, o infrator que comete qualquer tipo de maus-tratos contra animais é multado administrativamente em valor que varia de R$ 500,00 a R$ 3.000,00 por animal.



O que pode ser considerado maus-tratos?

Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar;

Manter preso permanentemente em correntes;

Manter em locais pequenos e anti-higiênico;

Não abrigar do sol, da chuva e do frio;

Deixar sem ventilação ou luz solar;

Não dar água e comida diariamente;

Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido;

Obrigar a trabalho excessivo ou superior a sua força;

Capturar animais silvestres;

Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse;

Promover violência como rinhas de galo, farra-do-boi.

Como denunciar?

Registre com fotografias ou vídeos para produzir as provas, se possível leve testemunhas;

​ Vá à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em Teresina, Piauí, ou procure a delegacia especializada da sua cidade para lavrar o Boletim de Ocorrência (BO), ou compareça à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

Se for um caso de flagrante, acione imediatamente a Polícia por meio do 190 ou a Guarda Municipal por meio do 153.

É possível denunciar também ao órgão público competente de seu município, para o setor que responde aos trabalhos de zoonoses ou meio ambiente.

Com informações da ALEPI e APIPA

