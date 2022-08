Quatro municípios do Piauí ficam sem energia após ato de vandalismo

Os municípios de Dom Inocêncio, Dirceu Arcoverde, São Lourenço e Fartura do Piauí, na região Sul do estado, ficaram sem energia na madrugada desta terça-feira (02), após um ato de vandalismo praticado na rede de média tensão situada na zona Rural de São Raimundo Nonato. Segundo a Equatorial Piauí, cerca de 11.376 domicílios foram afetadas com a falta de energia.

Em nota, a concessionária informou que o ato de vandalismo ocasionou danos à rede elétrica e a interrupção do fornecimento de energia a clientes abastecidos pela Subestação São Raimundo Nonato. Por volta da meia-noite, equipes da empresa identificaram um poste de média tensão que foi serrado e acabou tombando, danificando cabos e demais estruturas na localidade Volta da Raposa.

Foto: Divulgação/Equatorial

"As equipes estiveram empenhadas durante toda a madrugada para isolar o trecho danificado e, às 03h18, o serviço foi restabelecido a 99% dos clientes afetados. Os trabalhos seguem na manhã de hoje, para normalizar o fornecimento para 94 clientes ainda impactados pela ocorrência", afirmou a Equatorial..

A empresa destaca, ainda, que registrou boletim de ocorrência junto às autoridades policiais e que está prevista na manhã de hoje a realização de uma perícia criminal para apurar a dinâmica dos fatos, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no