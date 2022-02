Recém-nascido morre vítima da covid-19 no Piauí

Um bebê de apenas três dias de vida morreu vítima de complicações da covid-19 no Piauí. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (14), a criança do sexo masculino era natural da cidade de Júlio Borges, localizada a 788 km de Teresina, na divisa com o estado da Bahia.

A morte do bebê é um dos 13 óbitos confirmados por covid-19 nas últimas 24 horas do estado. Além do menino, outras seis mulheres e seis homens não resistiram às complicações da doença no Piauí.

Imagem ilustrativa. Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

De acordo com a Sesapi, as vítimas fatais do sexo masculino eram de Joaquim Pires (87 anos), Nazária (89 anos), Sussuapara (51 anos), Teresina (49 e 94 anos) e União (63 anos). Já as mulheres eram de Francisco Santos (58 anos), José de Freitas (81 anos), Miguel Alves (22 anos), Monsenhor Gil (82 anos) e Teresina ( 82 e 85 anos).

O boletim epidemiológico também apontou mais 706 casos confirmados da doença. Destes, 411 são mulheres e 295 são homens com idades que variam de 01 a 95 anos.

Os casos confirmados no estado somam 358.516 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.558 casos e foram registrados em 224 municípios.



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 387 estão ocupados, sendo 226 leitos clínicos, 148 UTI’s e 13 leitos de estabilização.

