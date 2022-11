Rede pública de ensino do Piauí espera ter mais de 260 mil alunos matriculados em 2023

A pouco mais de um mês para o final do ano, os preparativos para o período letivo de 2023 já foram iniciados. No Piauí, a rede pública de ensino conta com 641 escolas e a meta é que, no ano que vem, mais de 260 mil alunos sejam matriculados.

(Foto: Arquivo O DIA)

As novas matrículas no ensino fundamental e médio podem ser feitas por meio do site da seduc a partir do dia 23 de novembro e seguem até o dia 23 de dezembro. As vagas também são disponibilizadas em diversas modalidades de ensino, como a educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial, educação do campo e regime de tempo integral ou parcial.

As novas diretrizes para as matrículas escolares do ano que vem já estão presentes no Edital Seduc/GSE nº 32/2022. Segundo o documento, após a realização da matrícula online, é necessário fazer a confirmação de maneira presencial, momento em que o estudante deve portar uma série de documentos exigidos no edital, como histórico escolar, comprovante de residência e cartão de vacinação.



Para debater o tema, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) irá lançar a Campanha de Matrícula para 2023 nesta terça-feira (22) em solenidade no Palácio de Karnak.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges