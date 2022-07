Regina Sousa autoriza concurso com vagas para professor e técnico na UESPI

A Governadora do Piauí Regina Sousa autorizou na tarde da última segunda-feira (11) a realização de concurso para professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) com 85 vagas. O certame prevê também vagas para técnico administrativo, com 250 vagas para os níveis médio, especializado e superior.

A confirmação da intenção de realizar um novo certame veio durante uma reunião com o reitor da instituição, Evandro Sousa sobre este assunto, além de outras questões administrativas. O novo concurso deve ser realizado para atender uma antiga demanda da instituição por aumento no corpo docente. Não ficou definido ainda quando será a publicação do edital com o período de inscrições, data das provas e da convocação dos aprovados.

(Foto: Divulgação / Redes Sociais)

Recentemente, a chefe do executivo estadual assinou o decreto n° 20.997 autorizando a contratação imediata de 176 professores substitutos para o quadro de docentes da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

A contratação ocorre a fim de suprir a demanda de disciplinas sem professores na Universidade. Segundo o decreto publicado na última segunda (16), no Diário Oficial do Estado, dos 176 professores contratados, 121 atuarão no Regime de Trabalho de Tempo Integral - 40h e 55 irão atuar no Regime de Trabalho de Tempo Parcial - 20h.

