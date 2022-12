RG Digital estará disponível no Piauí a partir da próxima semana; saiba como obter

O Piauí passará a contar, a partir da próxima quarta-feira (07), com carteiras de identidade digitais, que estarão disponíveis por meio de aplicativo no celular. Para obter, é necessário que o documento físico esteja atualizado e possua QR code, a fim de autenticar o documento digital.

De acordo com o coordenador do Instituto de Identificação, Juarez Carvalho, as carteiras de identidade com QR code estão sendo emitidas desde o dia 10 de novembro, basta procurar o posto responsável pela emissão de RG e fazer a solicitação. “Quem quiser obter a digital pode fazer a solicitação da 2ª via, mas não há necessidade para quem está com o RG em dia. Só deve solicitar quem está com o documento vencido ou em mau estado de conservação”, afirma.

Dentre as vantagens de se utilizar a identidade digital está o fato de não precisar se preocupar em estar com documentos físicos em mãos. "Você consegue utilizar por meio do aplicativo digital e ter a comodidade de não precisar andar com papel. Além disso, as pessoas também não precisarão se preocupar caso percam o documento físico, pois terão o acesso no próprio celular”, explica Juarez Carvalho.

A medida também visa reduzir fraudes do RG, uma vez que, mais de mil casos de documentos fraudulentos foram identificados durante o período de 2020 a 2021 no Piauí.

O coordenador do Instituto explica que, ainda este mês, o Estado começará a emitir Carteira de Identidade Nacional (CIN) que está em conformidade com o decreto federal de número 10.900/2021 e visa à unificação de todos os documentos no País. “O Piauí foi o segundo Estado a unificar o CPF e o RG, os documentos emitidos desde março de 2022 já estão com essa atualização. Mas, nosso sistema ainda não está integrado. Inicialmente, faremos a atualização apenas para as primeiras vias e no próximo ano, iniciaremos para os demais, pois ainda temos papel do antigo layout e precisamos consumir”, pontua.



Ithyara Borges