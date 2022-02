RG tem validade de apenas 10 anos; veja como tirar ou renovar o seu

O Registro Geral (RG) é o documento de identificação necessário para a realização da maioria das atividades civis. A Carteira de Identidade é indispensável para a emissão de outros documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o Título de Eleitor, bem como para a realização de atividades bancárias e até mesmo para matrículas escolares. Segundo o Instituto de Identificação, cerca de 1.200 RGs são emitidos por dia no Piauí. Deste número, cerca de 50% são expedidos em Teresina.



Na manhã desta quarta-feira (16), uma aglomeração de pessoas se formou na sede do Sede do Instituto de Identificação “João de Deus Martins”, em frente à Praça Saraiva, no Centro de Teresina, para emitir o documento. O aumento do fluxo coincide com o período de matrículas escolares e a necessidade da emissão do RG para a vacinação contra a covid-19.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

O estudante Marcelo Reis, de 23 anos, foi uma das pessoas que esteve na sede do Instituto para emitir a segunda via do documento. “Quando eu cheguei às 6h45 já havia 20 pessoas na minha frente. Após quase três horas, ainda estou esperando ser atendido. O problema é que tem muita aglomeração, as pessoas não respeitam o distanciamento, e também tem essa falta de informação do que precisa para tirar o RG. Eu não sabia que precisava do comprovante de vacinação e tive que ir a uma lan house para imprimir”, reclama.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



O coordenador do Instituto, contudo, chama a atenção da população para o horário de atendimento do órgão, que é das 8h às 13h. Segundo ele, não é necessário chegar durante a madrugada para conseguir ser atendido. “As pessoas chegam cedo e temos esse aumento da demanda nas primeiras horas da manhã, mas a partir das 10h30, por exemplo, esse fluxo diminui bastante. Por isso, a gente explica que não há essa necessidade de chegar de madrugada para conseguir uma senha”, argumenta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, para solicitar o RG, o cidadão deve comparecer presencialmente aos postos de atendimento em posse dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento atualizadas, legíveis, sem rasuras, emendas ou perfurações (original e cópia);

Duas fotos 3x4 (preferencialmente com fundo na cor branca);

Comprovante de endereço;

CPF.

Em caso de menores de 16 anos, os solicitantes precisam estar acompanhados do representante legal.

Para segunda via, além dos documentos citados, é necessário a apresentação do pagamento da taxa no valor de R$20,40. Já a primeira via é gratuita.



Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Antes as pessoas só faziam o RG quando chegavam a maior idade, mas hoje esse processo mudou. A procura está mais evidente, independentemente da idade, e essa demanda todos os dias aumenta porque nascem novas crianças que, em determinado momento vão ter que emitir o documento, e as demais pessoas terão que renovar por diversos motivos, seja porque passou do prazo de 10 anos, ou porque perderam ou documento ou foram furtadas e roubadas”, afirma o coordenador do Instituto.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



No Piauí, as solicitações do documento de Identificação Civil do tipo Registro Geral podem ser feitas na Sede do Instituto de Identificação “João de Deus Martins”, localizada na Praça Saraiva, ou nos postos de atendimento do bairro Dirceu, no Shopping Rio Poty e no Shopping Automall, na avenida João XXIII. No interior, os municípios de Picos, Floriano e Parnaíba também possuem pontos de emissão do documento.