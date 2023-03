Rio Parnaíba em Teresina deve entrar na cota de atenção para inundação nas próximas horas

O Serviço Geológico Nacional (CPRM) emitiu um alerta para que as autoridades tenham atenção quanto ao aumento do nível dos rios que cortam o Piauí. É que nas próximas horas, rios como o Parnaíba, em Teresina, e o Marathaoan, em Barras, podem ter elevação em seu nível, o que representa risco sobretudo para as populações ribeirinhas.



Em Teresina, por exemplo, o Rio Parnaíba deve subir ao nível de atenção para risco de inundação dentro das próximas oito horas. Atualmente, as águas do Velho Monge se encontram a 4,75 metros, mas podem subir 17 centímetros até as 14h e atingir a cota de 4,92 metros, ou seja, a cota de atenção.



Rio Parnaíba, em Teresina, pode chegar ao nível de alerta para inundação nas próximas horas - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Subida de nível também se observa no Rio Marathaoan, na cidade de Barras. A região já vem sob alerta para o risco de chuvas intensas. No município, pelo menos 10 famílias já se encontram ilhadas por conta dos alagamentos em decorrência das precipitações acumuladas nos últimos dias. Conforme o boletim do CPRM emitido nesta quinta (23), o Marathaoan encontra-se em cota de alerta com 4,04 metros e deve subir mais 1 centímetro até o final da manhã, atingindo o número de inundação.

Situação semelhante se observa no Rio Longá, em Esperantina, que está atualmente com 6,59 metros, acima do nível de alerta. Mesmo com a possível redução de seu nível para 6,56 metros nas próximas horas, o Longá permanece em zona de alerta para risco de inundação. Já em Luzilândia, o Rio Parnaíba deve subir dos 4,96 metros atuais para 5,04 metros nas próximas 12 horas, entrando na cota de alerta para inundação.

O CPRM solicita que os órgãos competentes como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil se mantenham alertas quando às ações de remediação a serem adotadas na salvaguarda das populações ribeirinhas.

Vale lembrar que a Barragem de Boa Esperança está operando com vazão de 1.300 m³/s. Em comunicado, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) informou que a medida visa acompanhar o volume de espera para o período, devendo permanecer com esta vazão até uma nova reavaliação.

Se por um lado, os rios Parnaíba, Longá e Marathaoan estão registrando aumento no nível de suas águas, por outro, há redução no Rio Poti, em Teresina. A previsão do CPRM é de que as águas do Poti reduzam de 6,32 metros para 6,28 metros nas próximas 10 horas. A situação é de normalidade.



O nível do Rio Poti deve reduzir nas próximas horas em Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O CPRM lembra que as previsões apresentadas no boletim são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas a incertezas. “Os dados são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, que é de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e operada pelo Serviço Geológico Nacional. O CPRM continuará monitorando a situação hidrológica da bacia, mantendo os órgãos competentes e a sociedade devidamente informados”, explicou o engenheiro hidrólogo do CPRM em Teresina, Cláudio Damasceno.

