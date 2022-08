Sargento da Polícia Militar do Piauí morre por complicações de câncer

Morreu nesta segunda-feira (01) o sargento da Polícia Militar José Socorro Teixeira, aos 56 anos. Ele faleceu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer. O sargento Teixeira ingressou na Polícia Militar em 02 de julho de 1987 e atualmente era lotado no 13º BPM, que atende à região da Santa Maria da Codipi, na capital piauiense.



Foto ilustrativa/O Dia

Por meio de nota, a PMPI informou que o sargento Teixeira faleceu por volta das 16h30min no Hospital São Marcos. A Corporação destacou que o sargento era um nome importante para os quadros da segurança pública do Estado e que se identificava bastante com a atividade operacional.

O Comando da Polícia Militar prestou solidariedade à família e aos amigos do sargento Teixeira e lamentou sua partida precoce.

