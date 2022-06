Secretário Fernando Lima destaca potencial de energias renováveis do Piauí

A capacidade do Piauí em produzir energias renováveis levará o estado a liderar o ranking dos estados com o maior volume de energia limpa. Isso é o que defende o secretário estadual de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, Fernando Lima. Atualmente, o Piauí é o segundo do Brasil em produção de energia eólica e o terceiro em energia solar.

Fernando Lima explicou que o estado prepara um atlas com o potencial presente no estado para nortear os investimentos. “Estamos elaborando um atlas eólico e solar do estado do Piauí para que possamos ter o mapa do nosso potencial para apresentar para os investidores que queiram investir no estado”, disse.

Foto: Otávio Neto / O Dia

O avanço dos investimentos nesse tipo de energia proporciona aumento da arrecadação do ICMS para os municípios, que cresceu em até 20%, e proporcionou geração de emprego e renda nas regiões produtoras. Fenando Lima cita o exemplo da cidade de Caldeirão Grande, no Sul do Piauí. “Em Caldeirão Grande já tem uma usina de energia eólica e está sendo instalado uma usina solar. A expetativa lá é que a geração de emprego de cerca de 1 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. É geração de emprego para a cidade e para a região”, disse.

Fernando Lima comentou que outro aspecto que o Piauí pode avançar é na exploração de minério. O ferro e o níquel são os recursos que mais são encontrados no estado. Porém, a logística de exportação ainda é um gargalo para o setor, que o estado pretende enfrentar nos próximos anos.

Seminário Energia Sustentável

