Segurança no litoral piauiense terá reforço de 160 policiais durante período das férias

Pelo menos 160 policiais atuarão no reforço das forças de segurança pública no litoral piauiense durante o período de férias. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança do Estado (SSP), coronel Rubens Barbosa, durante solenidade de lançamento do Centro Integrado de Operações na cidade de Luís Correia.



Localizado em frente à Colônia de Férias do Iapep, em o local funcionará 24 horas por dia, até o dia 01 de agosto, época em que registra um maior movimento nas praias piauienses.

O trabalho de integração será entre as polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros possibilitará a realização de grandes operações. “A nossa meta é que os turistas possam levar do estado do Piauí a melhor imagem. E que as famílias e os cidadãos que estiverem por aqui possam ter dias tranquilos”, destacou o secretário Rubens Pereira.



Secretário de Segurança Rubens Pereira - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além do reforço no policiamento, o Centro Integrado de Operações também funcionará para emissão de RG a partir da próxima terça-feira (26). Serão emitidas 1ª e 2ª até o dia 29 de julho.

Atenção aos documentos necessários para emissão de RG:

Certidão de Nascimento ou Casamento

Fotos 3x4

Comprovante de Endereço

CPF

Lembrando que as certidões originais apresentadas deverão estar atualizadas, legíveis, sem rasuras, emendas ou perfurações. Todos os documentos devem ser originais e cópias.

