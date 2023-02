Semar aplica mais de R$ 2 milhões em multas por desmatamento em área indígena no Piauí

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) aplicou mais de R$ 2 milhões em multas contra desmatamento irregular em área indígena e ribeirinha no Piauí. As fiscalizações aconteceram na primeira quinzena de dezembro de 2022 na área Akroá-Gamela, na localidade de Morro D’Água, município de Baixa Grande do Ribeiro. A Semar confirmou uma denúncia de desmatamento na região e detectou o cometimento de diversas infrações ambientais.



Foram lavrados cinco autos de infração contra desmatamento ilegal na localidade. De acordo com a Semar, pelo menos 1.946,6 hectares foram alvo de desmatamentos na área Akroá-Gamela.



Uma segunda ação de fiscalização aconteceu no dia 14 de dezembro, quando equipes de fiscalização estiveram na Comunidade Melancias, localizada na zona Rural do município de Gilbués. A diretoria responsável apurou a existência de desmatamento irregular na área e confirmou a infração ambiental que resultou em um auto de infração. Foram detectados ao menos dois locais de infração: uma de 200,42 hectares e outra de 26,6 hectares.

Somadas, as áreas desmatadas chegam a R$ 2.173,62 hectares.

