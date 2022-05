Sesapi aprova manutenção de tratamento de câncer pelo SUS no Piauí

O atual contrato venceria dia 30 deste mês e agora foi prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Pelo atual contrato, a Sesapi é o órgão interveniente e se responsabiliza por uma complementação de 33, 6% da tabela do SUS limitada a um teto de R$ 1.500,000,00, cujos valores servirão para complementar os procedimentos elencados na tabela SUS.

Foto: Arquivo O Dia

Na reunião CIB desta sexta-feira também foram aprovados a Implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental nos municípios de Prata do Piauí- Tipo II, em Vera Mendes, Tipo I e em Assunção do Piauí-Tipo I; Alteração do Plano de Trabalho referente ao apoio financeiro para o custeio das ações de saúde de Piripiri; Alteração da Proposta de Emenda Parlamentar de aquisição de um veículo pick-up por dois carros de passeio na cidade de Lagoa do Sítio.

Além da Expansão do SAMU Estadual com implantação de uma Unidade de Suporte Básica para o município de Dom Expedito Lopes; apresentação de atestado de conclusão de reforma e ambiência do Hospital Local de Guadalupe; proposta de aquisição de Unidade Móvel de Saúde em Floriano; construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I.