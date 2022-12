Sesapi faz plano de contingência e suspende cirurgias eletivas ambulatoriais por 23 dias

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informou, na noite desta terça-feira (14), que encaminhou ofício, para todos os hospitais da Rede Estadual, suspendendo as cirurgias eletivas ambulatoriais no período de 19 de dezembro deste ano a 10 de janeiro de 2023.



Foto: Ascom/HGV

Segundo a Sesapi, a decisão foi uma ação preventiva, que faz parte do plano de contingência para este final de ano, com o objetivo de dar vazão aos pacientes que estão internados. Além disso, a suspensão também foi motivada pela dificuldade de fornecimento de insumos utilizados nos procedimentos junto às indústrias produtoras, decorrente da falta de matéria prima.

"Determinamos, ainda, a realização imediata de cirurgia em todos os pacientes internados e na Fila da Regulação Hospitalar nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde(EAS) com a força de trabalho das cirurgias eletivas, respeitando a programação operacional do hospital. Fica a critério do Diretor do EAS a suspensão dos ambulatórios e a realocação dos servidores", explica o superintendente da Rede de Alta e Média Complexidade da Sesapi, Alderico Tavares.

As determinações do ofício não são válidas para o ambulatório de alto risco da Maternidade Dona Evangelina Rosa, cirurgias da regulação, demais procedimentos de urgência e emergência, oncológicos, procedimentos cardíacos e neurocirúrgico.

Com informações da Sesapi.