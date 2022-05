Show de Wesley Safadão é investigado no Piauí; MP apura uso de verba pública

O show do cantor Wesley Safadão, que acontecerá em comemoração ao aniversário do município de São Pedro do Piauí, no dia 20 de junho de 2022, está sendo investigado pelo Ministério Público do Piauí (MPPI). Através de procedimento administrativo, o órgão apura suposta aplicação irregular de verbas públicas no evento festivo.

MP apura uso de verba pública para contratação de Wesley Safadão (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com Nielsen Silva, promotor titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, o município enfrenta grande precariedade em diversos serviços primordiais. “O município precisa de investimentos. Saúde, educação e saneamento básico são algumas das áreas que necessitam de maior atenção por parte dos gestores”, frisa o promotor de Justiça.

Entre as providências elencadas no procedimento administrativo, o representante do Ministério Público requisita informações acerca do procedimento licitatório adotado para a contratação do evento. É preciso que seja informada como ocorreu a contratação do artista Wesley Safadão.



Além disso, a portaria exige dados específicos sobre como serão custeados os gastos acessórios ao evento, tais como montagem de palco, iluminação, som recepção, hospedagem, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros; Também é necessário indicar como se encontra a atual disponibilidade financeira do município para a realização de evento dessa magnitude.

Na Promotoria já constam outros procedimentos extrajudiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a população de São Pedro do Piauí.

Adriana Magalhães