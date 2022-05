Salipi acontece em junho e confirma primeiros palestrantes

O Salão do Livro do Piauí já tem data confirmada para acontecer neste ano. O Salipi ocorre de 03 a 12 de junho no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI). A edição especial comemora os 20 anos do evento literário e homenageia professor Cineas Santos.

A Fundação Dom Quixote confirmou a participação do escritor angolano de ascendência portuguesa e brasileira José Eduardo Agualusa, que deve ser o grande destaque. Agualusa tem uma série de livros publicados e é um dos autores de língua portuguesa mais premiados.

Foto: Divulgação

“Este ano o SaLiPi vai unir autores que já participaram do Salão ao longo desses 20 anos, como é o caso do Ignácio de Loyola Brandão, do Domício Proença Filho que estiveram nas primeiras edições e voltam agora para comemorar com a gente os 20 anos ao lado de autores que estarão no evento pela primeira vez como o José Eduardo Agualusa”, explicou o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes.

A 20ª edição do Salipi já tem confirmado também a presença de palestrantes paulistas José de Nicola e Lucas de Nicola, a YouTuber e comediante Rita Von Hunty, a escritora Aline Bei e atendendo ao público jovem a escritora Thalita Rebouças.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da assessoria