Sob locução de Ana Karyne, programa Tamo Junto retorna na FM O DIA

O programa ‘Tamo Junto’ da FM O DIA, retornou nesta segunda-feira (09), sob locução da radialista Ana Karyne. A tradicional programação mistura música e informação e, para Ana Karyne, é preciso também valorizar a participação do público e dar espaço aos ouvintes.

“O ouvinte quer se sentir acolhido e é preciso trazer a audiência. Por isso, busco ter um contato mais humanizado com o público, afinal o ouvinte é a estrela da rádio”, aponta. O programa será transmitido de segunda à sexta-feira, das 12h40 às 17h.

(Foto: Arquivo Pessoal)

A radialista campomaiorense, que tem uma longa história no mundo da rádio, explica que quer trazer inovações ao programa. “Estou analisando as possíveis mudanças, quero valorizar a participação popular e agregar outras inovações. Minhas expectativas são as melhores possíveis, já tem gente participando e aos poucos os ouvintes irão me conhecer”, afirma Ana Karyne.

“É uma responsabilidade e privilégio assumir o programa”, diz a radialista

A chegada de Ana Karyne ocorre após um período de luto no programa, que desde a precoce morte de Paulo Márcio, radialista que comandava o Tamo Junto, estava sem locução. O radialista era uma das vozes mais conhecidas do Piauí e assumiu o programa da FM O DIA em 2019. Ele veio a óbito em setembro de 2022 após sofrer um infarto.



(Foto: Jailson Soares / O Dia)

Ana Karyne destaca que assumir o programa é uma responsabilidade e grande privilégio. “O Paulo Márcio me ajudou muito quando comecei. A gente se reunia para produzir comerciais e foi ele quem começou a me insistir na localização publicitária. Além de ser uma responsabilidade, é um grande privilégio assumir o programa, não tem como não lembrar dele”, disse a radialista.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães