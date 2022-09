Após infarto, morre o radialista Paulo Márcio aos 48 anos

Faleceu no início da tarde da tarde desta sexta-feira (09/08) o radialista Paulo Márcio, aos 48 anos. Ele sofreu um Infarto Agudo do Miocárdio enquanto se preparava para iniciar o programa Tamo Junto da Fm O Dia, que apresentava diariamente nas tardes da emissora. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu.

Paulo Márcio Nunes de Oliveira estava no estúdio da emissora quando apresentou os primeiros sintomas. Ele relatou dor no peito após colegas de trabalho observarem alteração em sua fisionomia. O radialista foi levado ao HUT e deu entrada com vida na unidade e saúde. Ele recebeu os primeiros atendimentos, contudo, faleceu momentos depois.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O radialista era uma das vozes mais conhecidas do Piauí. Natural de São João do Piauí, ele iniciou na profissão no final da década de 1980 na rádio Alvorada AM, na sua cidade natal, após acompanhar o irmão que já era radialista.

Em Teresina, ele chegou para cursar o segundo grau. Na capital, começou como voz publicitária na Tv Clube. Logo depois estreou na Rádio Clube. Os comunicados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI), por exemplo, foram eternizados por sua voz.

Na Fm O Dia, Paulo Márcio chegou em 2019 onde apresentava o Tamo Junto, programa que misturava música e informação. Na O Dia Tv, tinha voz em vinhetas da emissora.

