Thanandra Sarapatinhas é ameaçada de morte e estupro via e-mail

A vereadora Thanandra Sarapatinhas sofreu diversas ameaças de morte via e-mail, enviados por pessoas anônimas intituladas como “Patriotas” e “O imbrochável”. Nas mensagens, os suspeitos a ameaçam de assassinato, estupro, além de difamação e palavras de baixo calão. Após o caso, nesta terça-feira (13) Thanandra registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia-Geral e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Thanandra Sarapatinhas pontuou ter ficado assustada com as mensagens e lamentou estar sendo vítima de violência política mais uma vez. “Decidi prestar o Boletim de Ocorrência como uma forma de me proteger, mas também para denunciar esse tipo de violência que nós mulheres passamos por ocupar posições na política. São ameaças muito pesadas e que assustam, de verdade. Espero que essa pessoa seja identificada e presa”, disse a parlamentar.



Prints do conteúdo também mostram que o perfil anônimo citou que “explodirá uma bomba” no próximo comício feito pelo candidato a governador Rafael Fonteles (PT), a quem a vereadora recentemente declarou apoio na disputa majoritária. “Vamos matar ele e quem mais estiver perto”, escreveu o suspeito.

Além disso, o texto diz que o grupo organizará uma ação para cometer um genocídio contra animais da capital. “Já que vocês gostam tanto de bicho, vamos envenenar 50 cães e gatos de estimação aqui em Teresina e depois vamos invadir a sua casa e decapitar você com um facão”, acrescentou o suspeito.

Os e-mails ainda fazem uma menção ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. “Estamos fechados com o nosso presidente e vamos até o fim para manter ele presidente para sempre. Vamos afogar o Piauí e o Brasil inteiro em um mar de sangue se for preciso”, destacou.

