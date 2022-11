TJPI e UFPI alteram horários de expediente nos dias de jogo do Brasil na Copa; veja

Assim como a Prefeitura de Teresina e as agências bancárias, o Tribunal de Justiça do Piauí e a Universidade Federal do Piauí (UFPI) decidiram alterar seus horários de expediente interno e externo nos dias em que a Seleção Brasileira jogar na Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo (20).



Copa do Mundo: Servidores da Prefeitura de Teresina serão liberados 1 hora antes dos jogos

(Foto: Arquivo O DIA)

Confira abaixo como fica o funcionamento das duas instituições:

Tribunal de Justiça do Piauí:

Nos horários em que os jogos da Seleção Brasileira iniciarem às 13h, o expediente será somente até as 11h. Nos dias em que a Seleção jogar às 16h, o expediente no TJ será até as 14h. O trabalho será mantido para o atendimento de medidas urgentes. Os que cumprirem expediente no turno da tarde deverão cumprir a carga horária do trabalho no turno da manhã. Estas alterações valem para os jogos da primeira fase da Copa do Mundo.

Em caso de classificação do Brasil para as etapas seguintes da competição, haverá regulamentação específica caso os horários sejam diferentes dos especificados na primeira fase. As horas não trabalhadas em razão dos jogos serão compensadas à razão de uma hora por dia. Essa compensação será realizada no mês subsequente.

O Plantão Judiciário de 1º e 2º graus funcionarão em seu horário normal.

Quando os dias do começo e do vencimento dos prazos processuais recaírem nos respectivos dias de antecipação de encerramento do expediente em razão dos jogos do Brasil na Copa, estes serão recolocados para o primeiro dia útil seguinte.

Universidade Federal do Piauí:

Quando houver partida do Brasil na Copa às 12h, não haverá expediente na UFPI. Quando o jogo começar às 13h, os servidores e funcionários serão dispensados às 11h e em dias em que jogo ocorrer às 16h, o expediente se encerrará às 14h.

Na primeira fase da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira jogará na quinta-feira (24) às 16h contra a Sérvia; jogará na segunda-feira (28), às 13h contra a Suíça; e no dia 02 de dezembro contra Camarões às 16h.

O Governo do Piauí ainda não definiu como ficará o expediente nos órgãos da administração direta e indireta nos dias de jogo do Brasil na Copa.