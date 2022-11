Copa do Mundo: Servidores da Prefeitura de Teresina serão liberados 1 hora antes dos jogos

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, assinou, nesta terça-feira (08), um decreto que permite a saída dos servidores da administração municipal 1 hora antes do início dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Fifa de 2022, que acontece a partir do dia 20 de novembro no Catar.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O objetivo do decreto é dar tempo hábil aos servidores da prefeitura para que possam acompanhar os jogos do Brasil no torneio. A decisão foi tomada levando em consideração a importância que o futebol tem para a sociedade e que todas as atenções estarão voltadas para o maior evento de futebol do mundo.

Os serviços essenciais e de interesse público funcionarão normalmente. Em especial os que estão no âmbito da Fundação Municipal de Saúde (Hospitais, maternidades, UPA, SAMU, laboratórios centrais, CAPS); e no âmbito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (serviços prestados pelos agentes municipais de operação e fiscalização de trânsito).

Expediente na data dos jogos da Seleção Brasileira

24.11.2022 (quinta-feira) - jogo do Brasil às 16h:

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da manhã, será expediente normal neste dia;

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da tarde, o expediente será até às 15h neste dia;

28.11.2022 (segunda-feira) - jogo do Brasil às 13h:

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da manhã, o expediente será até às 12h neste dia;

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da tarde, o expediente facultativo neste dia;

02.12.2022 (sexta-feira) - jogo do Brasil às 16h:

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da manhã, será expediente normal neste dia;

Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da tarde, o expediente será até às 15h neste dia;

