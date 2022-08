Todos os municípios do Piauí se encontram sob risco de fogo, diz Inpe

O Piauí se encontra sob risco de fogo de Norte a Sul do seu território. A informação consta no monitoramento via satélite realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta segunda-feira (22). De acordo com o relatório, o Estado inteiro está em uma zona de condições climáticas propícias para a ocorrência de queimadas e incêndios florestais de grandes proporções. Essas condições climáticas incluem a baixa umidade relativa do ar, alta sensação térmica e altas temperaturas do solo.



Somente do domingo (21) para esta segunda-feira (22), o Piauí já registrou mais 110 focos de incêndio. A maioria se concentra na região Sul e Centro-Sul do Estado. Com essas novas ocorrências, o número de focos de queimada no território chegou a 2.018 no acumulado do ano. Apesar de alta, essa quantidade ainda é menor 38% que o total registrado de janeiro a agosto de 2021.



Foto: Reprodução/Inpe

Um dos focos que mais preocupa no Estado é o que atinge o Parque Serra de Santo Antônio, na zona Rural do Município de Campo Maior. O fogo vem consumindo a vegetação e atingiu inclusive um paredão rochoso, colocando em risco a vida de animais silvestres que vivem na área. Além deste, preocupa também a região Sul do Piauí, onde a área de mata é mais vasta e onde há cerca de um mês o Corpo de Bombeiros precisou de reforço para conter uma queimada que atingiu a região da cidade de Antônio Almeida.

Teresina em alerta para baixa umidade

Além do monitoramento do Inpe, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vem emitindo uma série de alertas para os perigos da baixa umidade relativa do ar em Teresina. Com índices que variam de 20% a 30%, o tempo seco se torna um fator preocupante para a saúde e o bem-estar de quem vive na capital piauiense. A baixa umidade também colabora para a ocorrência de fogo em área de vegetação seca.

O Inmet orienta a população a ingerir bastante líquido, evitar fazer exercícios físicos e se expor ao sol nos horários mais quentes do dia – entre as 10h e as 16h – e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

