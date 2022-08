Com alerta de baixa umidade, Piauí tem aumento de 71% nos focos de incêndio

Neste sábado (20), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo em razão da baixa umidade relativa do ar registrada no Piauí nos últimos dias. Além dos problemas respiratórios e da sensação de secura que a situação causa, outro fator também preocupa: o risco da incidência de incêndios de florestais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o o Piauí teve um aumento de 71% no número de queimadas só nas últimas 24 horas.





Neste sábado (20), os satélites identificaram 87 focos. Para efeito de comparação, na sexta-feira (19), haviam sido encontrados no Piauí 52 focos de queimada, na quinta-feira (18), foram 60 focos e na quarta-feira (17), foram somente oito focos de incêndio. Da quarta para a quinta, o aumento foi vertiginoso e atingiu a casa dos 650%. Esta situação colocou o Piauí como o sétimo estado brasileiro com a maior quantidade de incêndios florestais na última semana.

Nem bem o B-R-O-Bró começou e o Estado já vem sofrendo as consequências do calor e do tempo quente e seco. O Inpe aponta que só nos primeiros 20 dias de agosto, o número de queimadas subiu 125% em relação ao mesmo período de julho. Do dia 01 ao dia 20 do mês passado, o Estado contabilizou 337 focos de incêndio em vegetação. Agora em agosto já são 757 focos. O Piauí vem em uma crescente nas queimadas desde maio, quando registrou aumento de mais de 3 mil por cento nos focos. Naquela ocasião, a quantidade de queimadas subiu de três em abril para 116 em maio.

Apesar da situação preocupante, o Piauí ainda tem registrados menos focos de incêndios florestais em 2022 do que em 2021. Este ano, o Estado contabiliza 1.908 registros, uma redução de 40% em relação aos 3.172 focos que já haviam sido identificados pelo Inpe até a metade de agosto do ano passado. Mas mesmo com essa aparente queda, o Instituto emitiu alerta para que a população permaneça atenta aos riscos de se fazer queima controlada nesta época do ano.

Vale lembrar que o Piauí continua sob alerta de perigo potencial para baixa umidade, conforme o Inmet. O Instituto orienta a população a evitar se expor ao sol ou praticar atividade física nos horários mais quentes do dia, ingerir bastante líquido e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

