Tragédia em SP: Quatro piauienses morreram e quatro continuam desaparecidos; veja quem são

Os quatro corpos de piauienses que morreram durante deslizamentos de terra na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, devem chegar ainda nesta quarta-feira (22) às cidades de São Pedro do Piauí e São Braz do Piauí, municípios de origem das vítimas. Além destes, outros quatro piauienses seguem desaparecidos após a tragédia provocada pelo temporal ocorrido no último final de semana. Segundo o Governo do Estado, duas aeronaves foram designadas para trazer a família e os corpos das três vítimas de São Pedro do Piauí. A vítima de São Braz deve ser enviada para a cidade de Petrolina (PE), devido à proximidade com o município.

De São Pedro do Piauí, foram encontrados os corpos de: Adriel de Sousa Costa e da esposa Maria dos Santos Gomes. O corpo do sobrinho de Maria, uma criança de dois anos identificada apenas como Keyson, também foi encontrado. Seguem desaparecidos os irmãos Adrian José da Conceição Costa e Mariely da Cruz Conceição Costa, e outro jovem identificado apenas como Rafael, também da mesma família.

Maria dos Santos Gomes, Alef Miguel, Adrian José e Adriel de Sousa. (Foto: Reprodução)

De acordo com a dona de casa Maria Rita Nunes de Oliveira, parente das vítimas de São Pedro do Piauí, todos os oito membros da família moravam na mesma casa em São Sebastião. Dois deles foram resgatados ainda com vida e estão bem, são eles: o filho de Maria dos Santos, identificado como Alef Miguel da Conceição Costa, e a irmã dela, Ana Cristina dos Santos. Ana Cristina é mãe do pequeno Keyson, cujo corpo já foi encontrado.

“Ainda não encontraram os dois filhos da Maria e o Rafael, que é meu sobrinho, filho do meu irmão. Nós todos somos da mesma família. O Adriel e a Maria moravam com os filhos em São Sebastião há quatro anos, já a Ana Cristina tinha ido pra lá fazia só dois meses. Eles moravam todos na mesma casa”, revelou ao O Dia.

Segundo ele, os familiares no Piauí só ficaram sabendo do ocorrido na manhã de domingo (19), quando outros familiares que também moram em São Paulo ligaram para avisar sobre a tragédia. De acordo com ela, o primeiro corpo a ser encontrado foi o de Keyson.

“Os nossos parentes que sobreviveram ligaram para dar a notícia. A tragédia foi de sábado para domingo. Quando amanheceu, umas 11 horas da manhã, meus dois sobrinhos ligaram para dar a notícia que só tinham achado o filho da Ana, já acharam ele morto. Umas 3 da tarde acharam o filho da Maria que sobreviveu. Na segunda, acharam [os corpos] da Maria e do Adriel”, disse.

O velório da família está previsto para acontecer na residência de familiares localizada no bairro Mutirão, em São Pedro do Piauí, assim que os corpos chegarem ao estado. Segundo Maria Rita, a sobrevivente Ana Cristina deve retornar ao estado na aeronave disponibilizada para o traslado dos corpos. Já o pequeno Alef ainda está hospitalizado em São Paulo.

Vítimas de São Braz do Piauí

O corpo de Orisvaldo da Silva Paes Landim, natural de São Braz do Piauí, também já foi identificado. Beatriz Farias Macedo, parente de Orisvaldo, segue desaparecida. O marido dela também não foi encontrado, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades que acompanham o caso.

Por São Braz do Piauí ser localizado a quase 600 km de Teresina, o corpo de Orisvaldo deve ser enviado para Pernambuco, que fica mais próximo ao município. A previsão é de que o corpo chegue às 17h no Aeroporto de Petrolina, de onde deve ser encaminhado para a cidade de São Braz do Piauí.





