Tragédia em São Paulo: Rafael pede urgência no traslado dos corpos das vítimas piauienses

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) usou as redes sociais para se manifestar a respeito das vidas piauienses que foram perdidas na tragédia ocorrida em São Paulo. Pelo menos cinco pessoas aqui do Estado morreram nos deslizamentos de terra ocorridos no litoral paulista e outras três seguem desaparecidas. O governador pediu urgência no traslado dos corpos.



“Determinei às Secretarias de Segurança, Saúde, Assistência Social, Governo e Defesa Civil medidas urgentes para traslados dos corpos para o Piauí. Estamos também adotando providências para assistir às famílias no que for necessário para diminuir o sofrimento neste momento de dor”, afirmou Rafael Fonteles, via redes sociais.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O chefe do Executivo Piauiense prestou ainda solidariedade aos familiares das vítimas e disse estar trabalhando em conjunto com o Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social para dar assistência às famílias. Ainda ontem (21), o ministro Wellington Dias anunciou a formação de uma equipe interinstitucional para atuar na assistência emergencial às vítimas e na reestruturação da cidade de São Sebastião, onde os piauienses perderam a vida e que é uma das mais afetadas pelas fortes chuvas.

“Estamos acompanhando e dado apoio para que possamos ter o desembaraço e as condições de apoio às famílias. Estamos cuidando para dar assistência emergencial e, paralelo a isso, tem a parte estrutural, restabelecendo a energia, a situação das rodovias, habitação e todo o acompanhamento e apoio”, disse Wellington Dias.

De acordo com a última atualização feita pelo Governo de São Paulo, os deslizamentos de terra no litoral norte do Estado já deixaram 46 mortos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no