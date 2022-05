Trecho da BR 402, em Parnaíba, é interditado devido cheia da Lagoa do Portinho

O trecho da BR 402 na altura da comunidade Carpina, no município de Parnaíba, no litoral do Piauí, foi totalmente interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Devido às chuvas que atinge a região nos últimos dias, a Lagoa do Portinho transbordou e invadiu a rodovia federal.

Na última segunda-feira (09/05), a PRF já havia anunciado que a água tinha chegado ao nível da estrada e poderia acorrer rompimento. O local foi sinalizado, mas o trânsito continuou fluindo nos dois sentidos. Agora, o volume continuou subindo e a estrada foi interditada.

Com a medida, a PRF divulgou que acesso a BR 402 entre os estados do Piauí e Ceará acontecerá pela PI 116. Já o acesso a cidade de Parnaíba, pela BR 402, entre Ceará e Piauí, se dará pelo entroncamento da BR-020, no KM 76, com a PI 116.

A BR 402 interliga o litoral do Piauí com o Ceará na Rota das Emoções, que passa pelos Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba.

