Trecho que se rompeu na PI-143 entre Jacobina e Conceição do Canindé é recuperado

Encerraram neste final de semana as obras de recuperação do trecho da PI-143 que cedeu durante a forte chuva que caiu no Sul do Piauí nos últimos dias. A rodovia liga as cidades de Jacobina do Piauí e Conceição do Canindé e é a segunda rodovia estadual a se romper por conta das chuvas este ano no Estado.



Em janeiro passado, a PI-256, que liga as cidades de Curimatá ao município de Morro Cabeça do Tempo também cedeu pela força da água e precisou de reparos.



Foto: Ccom/Governo do Estado

Por meio de nota, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-PI) informou que desde o ocorrido, no última sexta-feira (18), equipes da empresa contratada para executar os serviços se dirigiram ao local.

“Desde o momento, atuamos para garantir o retorno da trafegabilidade o mais rápido possível desta via de ligação entre dois territórios de desenvolvimento. Desentupimos o bueiro, que permaneceu no local mesmo com a força da correnteza, fizemos a limpeza a vegetação que impedia a passagem da água e depois aterramos”, explicou o diretor do DER, Castro Neto.

O tráfego de veículos pelo trecho entre Jacobina e Conceição do Canindé já foi retomado normalmente neste final de semana.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do DER-PI