Piauí: Tribunal de Justiça retorna com atendimento presencial em abril

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) pretende retornar com atendimentos presenciais em Abril. Segundo o juiz auxiliar da presidência, Rodrigo Tolentino, neste mês de março o órgão irá ampliar a força de trabalho presencial para 70%.

De acordo com ele, no momento a prestação jurisdicional acontece de forma híbrida, com 50% do trabalho de forma presencial e 50% remota. A ideia, segundo o magistrado, é organizar essa ampliação em duas etapas.



(Foto: Divulgação/TJPI)

“Iniciaremos ainda no mês de março, momento em que nós vamos voltar com 70% da nossa força de trabalho e colocar um agendamento para atendimento do público maior. Depois, até meados de abril, será o retorno 100% presencial. Esse é o planejamento do tribunal”, explicou Rodrigo Tolentino.



O juiz afirma ainda que a ampliação da força de trabalho presencial implicará no aumento do número de audiências realizadas presencialmente.



“A atuação tem sido realizada de forma normal por todos os magistrados e servidores do poder judiciário. Isso não vai ser alterado. O que muda é só a forma de atendimento ao público e a presença do público nas comarcas”, destacou o magistrado, ressaltando que mesmo com o formato híbrido durante a pandemia, não houve prejuízos quanto à produtividade.



Com informações do TJ-PI