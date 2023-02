TRT divulga editais com 28 vagas para estágio em Direito no Piauí; veja como participar

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região lançou, nesta quarta-feira (01), sete editais com 28 vagas e formação de cadastro reserva para estágio na área de Direito. As vagas são direcionadas para as cidades de Teresina, Picos, Valença, Oeiras, Parnaíba, Bom Jesus e Floriano.

Podem participar do processo seletivo estudantes que estejam matriculados entre o 4º e o antepenúltimo semestre do curso e que tenham coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 7,5. As inscrições ocorrem entre 13 e 17 de fevereiro de 2023 e devem ser realizadas presencialmente, das 8h às 14h, nas sedes das Varas do Trabalho das cidades citadas acima.

As provas serão aplicadas no dia 4 de março em local a ser previamente informado. O processo seletivo conta com prova escrita de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. Serão 20 questões de conhecimentos específicos e 10 de português. Os candidatos que não atingirem a pontuação mínima de 50% do total de pontos serão eliminados.

Os estagiários cumprirão jornada semanal de 20 horas, sendo 04 horas diárias. O estágio será firmado inicialmente pelo período de 01 ano, prorrogável por igual período a critério da administração, e será oferecida bolsa no valor de R$ 900,00 mensais e auxílio transporte.



Confira as vagas e os editais:

Bom Jesus – 01 vaga

Edital DGA nº 01/2023

Retificação do edital DGA nº 01/2023

Floriano – 03 vagas

Edital DGA nº 02/2023

Retificação do edital DGA nº 02/2023

Oeiras – 02 vagas

Edital DGA nº 05/2023

Parnaíba – 03 vagas

Edital DGA nº 06/2023

Picos – 03 vagas

Edital DGA nº 07/2023

Teresina – 15 vagas

Edital DGA nº 08/2023

Valença do Piauí – 01 vaga

Edital DGA nº 09/2023

Com informações do TRT Piauí