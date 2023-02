Sine oferta 49 vagas de emprego em Teresina nesta quarta (01); veja como se candidatar

O Sistema Nacional de Empregos (SINE) está ofertando, nesta quarta-feira (01), 49 oportunidades de empregos em Teresina. São 46 vagas para ampla concorrência e três exclusivas para pessoas com deficiência.



Para os candidatos da ampla concorrência, foram abertas vagas de Churrasqueiro, Consultor de vendas, Estoquista,Mecânico de automóvel, Montador instalador de acessórios, Representante comercial autônomo, Serralheiro, Soldador e Supervisor de vendas comercial. O maior número de oportunidades é para o cargo de consultor de eventos, com 30 vagas disponíveis. Já para as pessoas com deficiência, foram abertas vagas para Técnico de refrigeração e Vendedor pracista.



A maioria das chances para ampla concorrência requer que o candidato tenha, ao menos, seis meses de experiência e ensino fundamental e/ou médio completo. Já as vagas para PCD não exigem escolaridade.



(Foto: Divulgação)

Como se candidatar?

Para ser encaminhado aos empregos é necessário que o candidato tenha cadastro em um dos postos do SINE-PI (Centro, Dirceu e Espaço Cidadania), e tenha registro no banco de dados para pegar a carta de encaminhamento para a vaga disponível

O SINE funciona das 8h às 13h através de agendamento pelo site www.sine.pi.gov.br. As vagas estão sujeitas aos critérios de perfil ou seleção exigidos pelo empregador.

Documentos necessários:

Carteira de Trabalho

RG

CPF

PIS ou PASEP

Comprovante de escolaridade

Comprovante de residência

Carteira de Habilitação (caso dirija carro ou moto)

Certificados de cursos de qualificação profissional (se possuir)

