Justiça leiloa fábrica da Relva por R$ 4,5 milhões para pagar dívidas trabalhistas

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-22) leiloou o imóvel onde funcionava a fábrica da empresa Relva Refrigerantes, de propriedade de Bringel e Carvalho Indústria de Refrigerantes LTDA. O imóvel com 3,5 hectares localizado às margens da BR-316, Zona Sul de Teresina, é avaliado em R$ 3,9 milhões e foi arrematado por R$ 4,5 milhões.

Segundo o TRT, o valor pelo qual a propriedade foi arrematada será destinado para quitar dívidas trabalhistas. No entanto, não foram divulgadas informações sobre os processos e o valor devido pela empresa. “Por se tratar de uma empresa de grande porte, com processos em outras Varas do Trabalho, o recurso arrecadado servirá para quitar diversos processos na fase de execução”, explicou a Coordenadora da Central de Leilão.

O pregão foi realizado pelo escritório do leiloeiro Erico Lages, sob a coordenação da juíza do trabalho Sylvia Helena Nunes Miranda, Coordenadora da Central de Leilão. A Central de Leilão é responsável não só pela realização do pregão, mas também pelos procedimentos de retirada de restrições dos imóveis arrematados, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e federal.

“Esta é a parte mais trabalhosa e essencial para que o processo de transferência do imóvel seja concluído com sucesso”, explicou Edson Mascarenhas, servidor da Central de Leilão do TRT-22.

Com informações do TRT-22.