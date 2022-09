TSE autoriza forças armadas para reforçar segurança nas eleições em 85 cidades do Piauí

Um total de 85 municípios do Piauí deverão contar com forças federais no reforço da segurança para as eleições do dia 2 de outubro. O envio do contingente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e deverá ser referendado pelo plenário da corte.

A solicitação para a presença da Força Federal foi solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados em 26 zonas eleitorais de todo o estado. O pedido teve anuência da Secretaria de Estado da Segurança que justificou a necessidade de reforço na segurança para a manutenção da ordem.

A região de Picos é a que mais municípios receberão as tropas. Serão sete cidades: Picos, Germiniano, Dom Expedito Lopes, Santana do Piauí, Sussuapara, Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz, Aroeira do Itaim e Paquetá. O Piauí é o terceiro estado com o maior número de municípios com reforço na segurança, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (167 municípios) e Maranhão (97 municípios).

Em todo o pais, Alexandre de Morais autorizou o envio de forças federais para 561 localidades dos estados Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins.

Veja as cidades do Piauí

