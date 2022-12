UESPI volta atrás e decide manter oferta de vagas pelo SISU para 2023

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) decidiu, na manhã desta segunda-feira (12) manter a oferta de vagas para o período letivo 2023.1 pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Ficou definida a manutenção do semestre letivo no início do ano que vem e, consequentemente, a utilização do sistema nacional de seleção para o ingresso de estudantes na instituição de ensino.

A informação foi anunciada pelo Reitor da universidade, Evandro Alberto, e veio após estudantes e pais de alunos realizarem uma manifestação em frente ao Ministério Público de Teresina (MPPI) no último dia 29 de Novembro. Em audiência no mesmo dia, ficou acordado entre o MPPI, UESPI e o Centro Estadual de Educação (CEE), que seria encontrado uma solução para não haver o cancelamento, evitando assim, prejuízos à educação piauiense.

A decisão pela não oferta de vagas pelo SISU havia sido publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 10 de novembro. Cerca de 12 mil vagas deixaram de ser ofertadas este ano para o ingresso na universidade para o primeiro período de 2023. De acordo com o pró-reitor de Ensino de Graduação da Uespi, Paulo Pinheiro, o calendário de 2022 da universidade vai ser concluído com atraso de quase um ano. Por isso, o colegiado havia decidido adiar a abertura de vagas para o segundo semestre de 2023.

