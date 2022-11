Um ano após leilão do 5G, apenas Teresina conta com o sinal ativado no Piauí

O leilão do 5G, realizado em 4 de novembro de 2021, completa hoje um ano no Brasil, e encontra muitos desafios para se tornar realidade no território piauiense. Até o momento, apenas Teresina conta com o sinal ativado, que começou a funcionar no dia 19 de setembro em 60 bairros da zona urbana.

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revelou que é preciso ampliar o número das antenas e melhor distribuí-las nos Municípios para ampliar a cobertura, em especial nas áreas periféricas. Além disso, há a questão do preço dos serviços ofertados pelas operadoras e dos equipamentos telefônicos e a necessidade de mecanismos de inclusão digital para a população de menor renda. Outro gargalo é a falta de atualização de legislações de antenas nas capitais e de simplificação nos procedimentos de licenciamento.

Após a ativação do sinal 5G nas capitais e no DF, o passo seguinte é o serviço ser disponibilizado em cidades menores. Pelo cronograma da Anatel, as próximas cidades a receberem o sinal devem ser as que possuem população acima de 500 mil habitantes, depois 200 mil e assim sucessivamente. Porém, com exceção de Teresina, o Piauí não possui nenhuma outra cidade que tenha esses contingentes populacionais.

A segunda maior cidade do Estado, Parnaíba, possui 153.863 habitantes, de acordo com dados do IBGE. Se o cronograma for seguido, a previsão do serviço chegar na cidade do litoral do Estado é para Julho de 2027.

Cronograma de ativação do 5G no Brasil:

- 31 de julho de 2025: funcionamento em Municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes;

- 31 de julho de 2026: funcionamento em Municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes;

- 31 de julho de 2027: funcionamento em Municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes;

- 31 de julho de 2028: funcionamento em Municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes.

