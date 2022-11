VÍDEO: cachoeira do Poço Feio tem aumento de volume após chuvas em Várzea Grande

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma grande quantidade de água na área de banho da cachoeira do Poço Feio, no município de Várzea Grande, no Sul do Piauí.



As imagens foram gravadas nesta terça-feira (29) e ascende um alerta para as pessoas que pretendem visitar esses locais, principalmente no período chuvoso. No momento da gravação não havia turistas no local. (veja vídeo abaixo:)

Um dos maiores riscos durante o banho em áreas de cachoeira é o fenômeno chamado de cabeça de água, que é causado pelo aumento repentino no volume da água.

Recomendações para evitar acidentes

Uma das recomendações do Corpo de Bombeiros é sempre entrar na água colocando primeiramente os pés. Não se deve saltar de cabeça ou de locais elevados. Muitas pessoas já perderam a vida ou ficaram paralíticas adotando esse procedimento.

Outro ponto a ser considerado é que, em cachoeiras, geralmente, tem limo ou barro liso. Esses locais são propícios a escorregões que podem provocar quedas ou lesões mais graves. Também não é recomendado entrar na água se estiver alcoolizado e se estiver acompanhado por crianças deve-se manter 100% da atenção.

Mais chuvas no centro-sul, sudeste e sudoeste do Piauí

Nesta terça, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) divulgou um boletim que aponta para acumulados de chuva mais expressivos no centro-sul, sudeste e sudoeste do estado, onde existe possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas . De acordo com o órgão, a previsão de chuvas deve seguir até quinta-feira (01), com temperatura mínima de 21 °C.

