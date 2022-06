Whindersson Nunes faz show de despedida hoje no Estádio Albertão

Acontece na noite deste sábado (18), o show de despedida do humorista Whindersson Nunes no Estádio Albertão, em Teresina. Pelas redes sociais, o piauiense revelou que já está na Capital para o seu espetáculo intitulado “Isso não é um culto”, que deve reunir cerca de 12 mil pessoas.



O humorista desembarcou em Teresina nesta sexta-feira (16) e, no início da tarde de hoje esteve no Albertão, ao lado dos humoristas Robson Sousa e Dirceu Andrade, para conferir a estrutura montada para aquele que deve ser seu último show no Piauí.

Foto: Reprodução/Instagram

A turnê de despedida de Whindersson foi anunciada em dezembro de 2021. Pelas redes sociais, o humorista lembrou os 10 anos em que rodou pelo Brasil levando o seu trabalho para todos os cantos do país. Ainda de acordo com o Whindersson, a despedida não deve ser para sempre.

"Não pra sempre porque isso não existe, ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos".

A turnê de despedida já rodou estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco.

