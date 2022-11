ZPE de Parnaíba realiza primeira exportação para a Europa nesta segunda (21)

A Área de Despacho Aduaneiro (ADA) da Zona de Processamento de Exportações do Estado do Piauí (ZPE do Piauí), localizada em Parnaíba, realiza, às 14h desta segunda-feira (21), operação de despacho aduaneiro de 20 toneladas de cera de carnaúba para a Espanha. O despacho aduaneiro é a liberação de uma mercadoria pela alfândega para a entrada ou saída do país. Esta é a primeira operação de envio de mercadoria da ZPE do Piauí para o exterior.

Para o senador eleito do Piauí, Wellington Dias (PT), a operação é um sonho que se torna realidade e mostra o potencial exportador do estado. "Após inaugurarmos a zona aduaneira da ZPE em fevereiro desse ano, faremos hoje a primeira remessa de 20 toneladas de cera de carnaúba para a Europa, mostrando o potencial exportador do nosso Piauí, gerando emprego e renda. Um sonho que agora se torna realidade", afirmou.

Já o governador eleito Rafael Fonteles destacou que a ZPE abre novas possibilidades de atração de empresas e investimentos para o Estado, bem como perspectivas de novos negócios e oportunidades de trabalho, emprego e renda para os piauienses. "Fico feliz de ter participado dessa conquista ao idealizar, enquanto secretário de Fazenda, e junto ao governador Wellignton Dias, a Investe Piauí, que assumiu a missão de concluir e colocar em funcionamento a ZPE de Parnaíba, a segunda do Brasil", disse.





Com informações da Ccom.