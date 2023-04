“LSD Shiva” é apreendida pela 1ª vez no Piauí; droga era vendida em boates da zona Leste

O Dj piauiense Rodolpho Correia, de 32 anos, foi preso em flagrante acusado de traficar drogas sintéticas em festas e boates na zona Leste de Teresina. A prisão ocorreu na tarde deste sábado (15), no bairro São Cristóvão. Também foram encontrados elementos que indicam que o local funcionava como laboratório de entorpecentes.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), por meio Polícia Civil do Estado do Piauí, que deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão, o acusado recebia o entorpecente pelos correios e também se deslocava até Fortaleza, no Ceará, para trazer os entorpecentes para Teresina. O Dj utilizava transportes de aplicativo para a entrega da droga, fazendo um tipo de delivery. Além disso, segundo a polícia, Rodolpho Correia ostentava em suas redes sociais viagens e festas, apesar de não exercer nenhuma atividade laboral lícita. A droga era vendida a pessoas de alto poder aquisitivo na zona Leste de Teresina.



No imóvel, também foram apreendidas drogas sintéticas, como invólucros contendo ecstasy/MDMA em pó, 114 comprimidos de ecstasy/MDMA, cristais de MDMA, 26 micropontos gringos de 25I-NBOMe (droga alucinógena derivada das feniletilaminas), garrafas de “loló” e 50 unidades de um entorpecente conhecido como “Lágrima de Shiva” ou “LSD Shiva”, nunca antes apreendido no Piauí. A droga sintética assemelha-se ao LSD, sendo altamente alucinógena, viciante e destrutiva.



(Foto: Divulgação/SSP-PI)

Foram apreendidos, ainda, objetos utilizados para manipulação dos entorpecentes, como diversos invólucros utilizados para embalagem, três balanças de precisão, conta-gotas, jarra, micro-ondas, frascos de vidro, garrafinhas plásticas, pinos de plástico, e dinheiro.



As investigações são fruto de denúncias anônimas e a prisão foi realizada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), com o apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), da SSP-PI.

Depre (denúncias)



(86) 3216-5281 – plantão

(86) 3216-5281 – Whatsapp

http://www.pc.pi.gov.br/denuncia_anonima



Com informações de SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no