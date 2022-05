23 pessoas são presas por tráfico, roubo e homicídio na capital e no interior o Piauí

A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (03) a Operação Cerco Fechado VII. O objetivo da ação é dar cumprimento a mandados de judiciais contra acusados de cometer diversos crimes em Teresina e em cidades do interior. Até o momento, 23 pessoas foram presas.



Leia também: Polinter deflagra operação e prende quatro assaltantes de carro em Teresina





Dentre os presos há acusados de crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo majorado, ou seja, quando há uso de violência contra a vítima. Além das prisões, a polícia cumpre também mandados de busca e apreensão em todo o Piauí. Em ocasiões anteriores, os policiais realizaram bloqueios e barreiras em vários pontos de Teresina.

A Operação Cerco Fechado VIII é coordenada pela Gerência de Polícia Especializada com apoio de unidades do interior e da capital. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estão dando apoio na operação. De acordo com o delegado geral, Lucci Keikko, o objetivo maior da ação é reduzir os índices de criminalidade no Piauí.

“Estamos mobilizando equipes no interior e na capital para reduzir os índices de criminalidade e dar uma resposta para a sociedade, mostrar que a polícia está presente e sendo a guardiã da sociedade”, disse o delegado geral.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Secretaria de Segurança Pública