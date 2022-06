Acidente com caminhões deixa homem ferido na BR 316

Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou um homem ferido na BR 316 nessa quarta-feira (29/06) na BR 316, no município de Ipiranga do Piauí, no Sul do Estado. A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Justino Luz, no município de Picos. Outras duas pessoas saíram ilesas do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão-baú seguia pela rodovia federal, não manteve a distância necessária e acabou colidindo na traseira de um caminhão cegonha que trafegava à frente. “Condutor deixou de manter distância do veículo da frente”, relatou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Na colisão, a cabine do caminhão baú ficou destruída e o passageiro, um jovem de 25 anos, foi atingido. Já o motorista, um homem de 50 anos, saiu do acidente sem ferimentos, assim como o condutor do caminhão cegonha. Os motoristas foram submetidos a teste de alcoolemia, o que teve resultado negativo.

Foto: Divulgação / PRF



Foto: Divulgação / PRF



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF