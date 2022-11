Acidente deixa mototaxista e passageiro mortos na zona Sul de Teresina

Um mototaxista identificado como Raimundo Pereira de Abreu, de 48 anos, e o passageiro Manoel de Sousa, de 53 anos, morreram na tarde desta quinta-feira (10/11) em um acidente registrado nas proximidades do Distrito Industrial, na zona Sul de Teresina. As vítimas tiveram morte no local.

Segundo o Portal O Dia apurou, o motaxista seguia por uma via de acesso ao Residencial Eduardo Costa com o passageiro na garupa quando colidiu violentamente contra um caminhão. Testemunhas afirmaram no local do acidente que o mototaxista teria invadido a preferencial do veículo de carga.

Foto: Reprodução

Os condutor e o passageiro estavam de capacete. As marcas da gravidade da colisão ficaram no caminhão como manchas de sangue. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou que as duas vítimas já estavam sem vida.

Devido a proximidade com a BR 316, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deslocada para prestar apoio as guarnições da Polícia Militar que realizam atendimento da ocorrência. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) que recolheu os corpos.

