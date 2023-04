Acidente envolvendo ônibus da banda Moleca 100 Vergonha e ambulância deixa um morto

Um acidente envolvendo o ônibus da banda de forró Moleca 100 Vergonha e uma ambulância deixou uma pessoa morta na madrugada deste domingo (04). A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 4h40 da madrugada, na BR- 316, no município de Elesbão Veloso.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da ambulância teria invadido a faixa contrária, onde seguia o ônibus da banda, colidindo frontalmente. O motorista, que não teve o nome divulgado, morreu no local. A possível causa motivadora do acidente é de que o condutor da ambulância teria dormido ao volante.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um integrante da banda Moleca 100 Vergonha publicou nas redes sociais que todos os ocupantes que estavam no ônibus, exceto o motorista, saíram ilesos e considerou um “livramento”. "Tá todo mundo bem da banda, o motorista só se machucou um pouquinho, na perna… Um livramento grande que Deus nos deu”, disse o membro da banda.

Identificado apenas como Willem, o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e sofreu lesões graves. Ele foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, que foram acionados para atender a ocorrência.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.



A banda estava com um show particular agendado para este domingo (30), na cidade de Lima Campos, no Maranhão.





Com informações da PRF

