Acusado de arrastão preso após acidente é condenado a 23 anos de prisão

Um homem de iniciais G.S.P foi condenado a de 23 anos e quatro meses de reclusão, por roubo majorado, prisão em flagrante e corrupção de menor, em Teresina. A decisão foi proferida a juíza da 4ª Vara Criminal de Teresina, Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, sentenciou o réu.

O réu foi acusado de realizar três assaltos no mesmo dia na zona Sul de Teresina. Após um dos roubos, o assaltante, que trafegava em uma moto, foi perseguido por uma das vítimas em um carro e os dois veículos se envolveram em um acidente. O fato chamou atenção de uma guarnição da Polícia Militar.

Foto: Arquivo / O Dia

Os assaltos

Segundo os autos do processo, em julho de 2022, a vítima H.P.D.B. encontrava-se próxima a sua residência, na zona sul da capital, quando foi surpreendida por uma dupla em uma motocicleta, formada pelo réu e um adolescente. Portando uma arma de fogo e sob ameaças vindas do adolescente, a vítima entregou o aparelho celular e a sua carteira aos infratores.

Momentos depois, uma segunda vítima, F.R.A., estava nas mediações do bairro Macaúba quando foi abordado pelos dois infratores que, dispostos na mesma motocicleta do crime anterior, roubaram o seu celular e empreenderam fuga.

Ainda no mesmo dia, no bairro Tabuleta, os infratores adentraram em um estabelecimento de lavagem de veículos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Após o crime, uma das vítimas passou a perseguir a dupla com um carro e, durante a perseguição, ambos os veículos se acidentaram, chamando a atenção da população e da Polícia Militar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TJPI